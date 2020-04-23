"الوزراء": رجوع 6 خدمات فقط للشهر العقاري بينها تسجيل توكيلات المعاشات

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن خدمات الشهر العقاري لن تعود بكامل طاقتها، لافتًا إلى أن العودة للخدمات الأكثر إلحاحًا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الخدمات التي ستعود توكيلات المعاشات وهي من الخدمات الملحة للمواطنين كبار السن ولا تسبب ازدحاما في مكاتب الشهر العقاري.

وأوضح سعد أن 6 خدمات للشهر العقاري ستعود وستنظر السلطات المختصة تباعًا في عودة خدمات أخرى.

وأشار سعد لعودة خدمة تسجيل السيارات الزيرو نظرًا لتكدس السيارات الجديدة لتوقف خدمات الترخيص الجديدة "الأمور ستكون تحت السيطرة لاننا مش بنرجع كل الخدمات في نفس التوقيت لكن برجعها جزئيًا فقط".