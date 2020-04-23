الوزراء عن أزمة كورونا: ماينفعش تقول إحنا في مأمن.. لازم نتوقع الأسوأ

حذر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من الاستهانة بخطورة وباء كورونا العالمي، داعيا المواطنين إلى أخذ الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: "مع فيروس كورونا ما ينفعش تقول إحنا في مأمن".

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "دايما توقع الأسوأ واستعد للأسوأ وإحنا من بداية الأزمة حاطين السيناريو الأسوأ اللي لسه موصلناهوش ولازم نكون مستعدين ونتوقع الأسوأ".

وتحدث سعد عن الزيادة التي توقعها رئيس الوزراء في أعداد المصابين: "الزيادة المتوقعة في الإصابات شيء طبيعي نتيجة لأن فيه مصابين ومخالطين للمصابين وكلما زاد المصابين زاد المخالطين"، مضيفًا أن هذا الوضع لا يكون محل قلق شديد إذا ما كانت أعداد الإصابات الجديدة اليومية في نطاق تسهل على وزارة الصحة التعامل معها ونأمل أنها لا تكون الأعداد التي ستسبب إنهاك النظام الطبي والا سنضطر نوقف التيسيرات اللي قدمناها وسنضطر لاتخاذ إجراءات أشد قسوة.

وأكد سعد وجود رقابة صارمة على مواقع الإنتاج والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية وتوفير الوسائل الاحترازية للعمال.