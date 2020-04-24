خبير بترولى: انهيار أسعار الخام الأمريكى مؤقت وليس له تأثير على مصر حالياً

قال الدكتور جمال القليوبى، الخبير البترولى، وأستاذ هندسة البترول والطاقة، إن ما حدث من انخفاض أسعار خام غرب تكساس الأمريكى لن يستمر لمدة طويلة، وأنه تم بشكل مؤقت وأن الأسعار ستعاود الارتفاع مرة أخرى.

وأضاف «القليوبى» فى حواره لـ«الوطن» أن الأسعار انخفضت نتيجة لزيادة المعروض وقلة الاستهلاك والبيع بسبب انتشار فيروس كورونا عالمياً وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل، والى نص الحوار:

لماذا انخفضت أسعار خام غرب تكساس الأمريكى؟

- انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكى إلى أقل من الصفر بسبب حركة العرض والطلب والتى شهدت ركوداً كبيراً خلال الفترات السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا فى العالم كله وتوقف العديد من المصانع عن العمل، خاصة بعد تحول العديد منها لإنتاج المستلزمات الطبية الخاصة لمواجهة كورونا فى أمريكا.

ولماذا انخفض سعر الخام الأمريكى، بينما استقر سعر خام برنت؟

- خام غرب تكساس الأمريكى خاص بالاقتصاد الأمريكى، وليس بالاقتصاد العالمى حيث إنه يرتبط بالسوق الأمريكية والتجارة الداخلية فيه وليست الحركة العالمية، ومع ذلك فإن المعتاد فى أسعار النفط أن سعر الخام الأمريكى مرتبط بسعر خام برنت، حيث يكون الفارق بينهما ما يقرب إلى 2.5 دولار فى البرميل، ولكن هذا اختلف عندما هوت أسعار النفط لأمريكى لأقل من الصفر فى حدث تاريخى.

هل من الممكن أن تستمر الأسعار فى انخفاض؟

- لا أعتقد ذلك، حيث صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أول تعليق له على هذه الأزمة بأنها مؤقتة، وذلك التصريح يرجع إلى وضع الفائض الأمريكى من النفط والذى يقدر بـ75 مليون برميل فى المخزون الفيدرالى لأمريكا، وهو ما يعنى قلة المعروض فى السوق الأمريكية وتعطش السوق للمنتج ما يؤدى إلى رفع الأسعار مرة أخرى.

الولايات المتحدة لديها إمكانيات للاحتفاظ بمخزون 4 سنوات من النفط

كم هى القدرة التخزينية للنفط داخل أمريكا؟

- تستطيع أمريكا تخزين كميات كبيرة من النفط لاستخدامها فى وقت الأزمات لمدة تصل لـ4 سنوات، حيث يمكن أن تحتفظ باستهلاك 4 سنوات فى المستقبل، وهو ما يجعلها بعيدة عن أى تذبذبات خاصة بالإنتاج والأسعار.

هل تكلفة إنتاج الخام الأمريكى تتناسب مع سعره؟

- أمريكا تعتمد على إنتاج النفط الصخرى والذى يعد مكلفاً جداً فى استخراجه وتصنيعه، لذلك فمن غير المجدى أن تقوم أمريكا ببيع الخام الخص بها خارج أراضيها، لأن تكلفة إنتاج البرميل أكثر بكثير من سعر بيعه، ولذلك فمن غير الاقتصادى بيع النفط الأمريكى خارج أراضيها أو تصديره لعدم وجود ربحية فى أسعاره.

هل لانخفاض أسعار خام غرب تكساس تأثير على الأسعار العالمية أو على البنزين فى مصر؟

- هذه الأسعار خاصة فقط بالسوق والاقتصاد الأمريكيين ولا تؤثر على الأسعار العالمية، ولا على مصر، وذلك لأن مصر تتعامل بأسعار خام برنت وليس غرب تكساس، فالمتحكم فى أسعار البنزين والوقود فى مصر هو برنت، وليس الخام الأمريكى.

الخام الأمريكى وخام برنت

خام برنت يتم إنتاجه من بحر الشمال من قبل الدول الأوروبية وتكون كفاءته الحرارية أعلى من خام غرب تكساس، وذلك لاحتوائه على نسبة أكبر من الزيوت الخفيفة التى تتمثل فى البنزين والبوتاجاز ووقود الطائرات والسولار واحتوائه على كمية أقل من المازوت والأسفلت، حيث يأتى خام برنت فى المرتبة الأولى عالمياً من حيث كفاءة المنتج يليه فى المرتبة الثانية خام غرب تكساس، وهو السبب دائماً فى زيادة سعر البرميل برنت عن الخام الأمريكى، هذا هو الأساس الذى يتم تقييم إنتاج جميع الدول من النفط عليه لتحديد الفئة التابع لها.