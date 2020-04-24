تعرف على أهم الأحداث الفلكية في شهر رمضان المبارك مايو 2020

كشف الدكتور أشرف تواضروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث، عن أهم الأحداث الفلكية في شهر رمضان المبارك.

وفي نقاط.. أوضح تواضروس في بيان له أبرز الأحداث:

7 مايو:

القمر العملاق وهو السوبر مون الأخير لهذا العام، وهو نفسه بدر شهر رمضان، حيث إن القمر يبدو لنا بدرا لمدة ثلاثة أيام متتالية هي 6، 7، 8 مايو، لأن عين الإنسان لا تستطيع تمييز استدارة قرص القمر بالكامل أو إضاءته الكاملة بنسبة 100%، فعندما تكون نسبة إضاءته 97% أو أقل قليلا يراه الإنسان بدرا أيضا، وهو ما سيترائى لنا يومي 6 و8 مايو، أما البدر الكامل التام فسوف يكون يوم 7 مايو، وفي هذه المرحلة يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره أي تكون مسافته أقل من 370 ألف كم من الأرض، وهو ما نسميه القمر العملاق أو القمر السوبر حيث يزيد حجمه بنسبة 14% وإشراقه بنسبة 30% عن البدر العادي.

7-6 مايو:

زخة شهب إتا الدلويات نتيجة مرور الأرض في جزيئات غبار أو مخلفات مذنب هالي الشهير، وقد سُميت بـزخة الدلويّات لأن الشهب تظهر فيها كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو قرب نجم إيتا - ألمع نجوم الدلو ، ومتوسط عدد الشهب المرئية يصل الى 30 شهابا في الساعة ولكن سيكون القمر البدر في هذا التوقيت حائلا كبيرا لرؤية شهب كثيرة خصوصا الضعيف منها مما يؤثر على عدد الشهب المرئية بطبيعة الحال .

13 مايو: اقتران القمر والمشتري وزحل باتجاه الشرق بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر.

15 مايو:

اقتران القمر والمريخ باتجاه الشرق في حوالي الثانية صباحا وحتى بزوغ الفجر.

18 مايو:

اقتران المشتري وزحل باتجاه الشرق بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر.

22 مايو:

اقتران عطارد والزهرة باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة.

24 مايو:

اقتران القمر والزهرة وعطارد باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ..