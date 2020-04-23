  بغداد: وصول 293 عراقيا قادما من القاهرة ضمن رحلة استثنائية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم، وصول رحلة استثنائية قادمة من مطار القاهرة إلى مطار بغداد الدولي والخاصة بإجلاء المواطنين العراقيين العالقين.

وقالت الوزارة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن الرحلة الاستثنائية الـ12 والقادمة من القاهرة كانت تقل 293 مواطناً عراقياً.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 46 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدة عدم تسجيل وفيات وشفاء 25 مصاباً.

وأكدت الوزارة العراقية، في بيان، أن "مجموع الإصابات بلغ 1677، ومجموع الوفيات 83، ومجموع حالات الشفاء: 1171"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.