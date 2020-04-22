مطار مرسي علم يستعد لاستقبال رحلة المصريين العائدين من السعودية

استعد مطار مرسي علم، اليوم الأربعاء، لاستقبال رحلة "مصر للطيران" القادمة من مطار الرياض، والتي ، تقل على متنها أكثر من 300 راكب من المصريين العالقين في السعودية.

وأكدت مصادر الملاحة بمطار مرسى علم الدولي انه من المقرر وصول الطائرة في الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء في ثانى الرحلات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة المصرية بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكب عالقين فى لبنان، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين فى عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

وكشف الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم، أن جيمع المصريين العائدين من الخارج سيتم خضوعهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم فور نزولهم من سلم الطائرة، ويتم تعقيمهم وتعقيم الحقائب والمتعلقات الشخصية وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

وقال عاطف عثمان مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم في تصريح خاص لـ"الوطن" أن عملية وصول العالقين من الخارج تتم بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتحت إشراف الأجهزة الأمنية وبيتم تقسيم النزلاء على مجموعات منظمة تباعا للسهولة ونقلهم عبر أتوبيسات مخصصة، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائب النزلاء ويتم تسكينهم في غرف مفردة والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم في الفندق .