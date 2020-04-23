الوزراء: الكرة الآن في ملعب المواطن والحياة يجب أن تستمر

علق المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الكرة الأن في ملعب المواطن لأن الحياة يجب أن تستمر، وستعود لطبيعتها لكنها ستكون طبيعية من نوع خاص".

وأكد سعد على دراسة عودة السياحة الداخلية وأنها ستكون محل قرار قريبا من رئيس مجلس الوزراء نافيا التفكير في عودة السينما والمسرح قريبا، مشددا على أن السينما والمسرح بعد كورونا لن تكون مثل السينما والمسرح قبل كورونا، وأنه سيتطلب وجود مطهرات وكمامات وعدم امتلاء القاعات، مشيرا إلى أن الحياة الطبيعية ستعود ولكن بشروط لحين الوصول للقاح المنتظر لفيروس كورونا والذي سيتحول بعدها لفيروس عادي يمكن الشفاء منه.