الوزراء: العالم يدخل في مرحلة التعايش.. "واضح أن العملية مطولة شوية"

علق المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تخفيف ساعات الحظر لمدة ساعة ليبدأ من الساعة 9 مساء بدلا من 8 مساء.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن عدد من خبراء الأوبئة، أكدو أن هذه الساعة لن يكون لها التأثير السلبي الذي توقعه البعض على زيادة معدل الانتشار، وأن الخبراء أكدوا أن الأهم هو سلوكيات المواطن منذ من أول اليوم حتى بداء ساعات الحظر.

وأوضح سعد أن الخدمات الحكومة متوقفة منذ شهر كامل، وأن ذلك تسبب في بعض المشاكل: "إحنا مش عارفين آفاق الفيروس إيه والعالم كله بقا يدخل في مرحلة التعايش معاه لأن واضح أن العملية مطولة شوية، وبدأ العالم يتخذ نهج مختلف بأنك تتخذ الإجراءات الاحتياطية وفي نفس الوقت يجب أن تستمر الحياة".

وأشار سعد إلى أنه جرى السماح بتقديم بعض خدمات الشهر العقاري، لافتا إلى أن وزير العدل لديه سلطة بزيادة هذه الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأكد سعد أنه جرى إعادة خدمات ترخيص السيارات الجديدة فقط، محذرا المواطنين من الذهاب للمرور من أجل تجديد تراخيص السيارات.