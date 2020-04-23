الوزراء: تطبيق الحظر تدريجيا مكننا من تحقيق نجاح ملحوظ

قال المستشار نادر سعد، المتحدث لرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه ليس من المنطقي أن تطلب من المواطنين حظرًا كاملًا أكثر من شهر، "وطبيعي إذا المدة طولت عن كدا هيكسروا الحظر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "ممكن يتحمل لو بياخد إعانة من الحكومة، أما لو مش بياخد هيضطر يكسر الحظر".

وتابع: "على مدار الفترة اللي فاتت إجراءات الحظر الجزئي في مصر شهدت تحديات وكانت استباقية ومتدرجة، وهذا التدرج مكننا إننا نحقق نجاح في التطبيق، ووصلنا لمرحلة إننا مش بناخد مزيد من الإجراءات التقييدية، وبناخد إجراءات تخفيف ولابد أيضا أن يكون بالتدريج، وهو أمر محسوب بكل دقة".