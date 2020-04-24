الحلقة الأولى من مسلسل الفتوة.. صراع أباطرة الجمالية في الثمانينيات

داخل أحد أشهر الأحياء الشعبية بالقاهرة "الجمالية عام 1980 ذلك المكان الملئ بالفتوات، انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، والذي يعرض عبر قناة "الحياة" في الساعة الثانية عشر صباحا؛ ليلقي الضوء على صراع الفتوات بين المدافعين عن حقوق الأهالي وآخرين يظلموهم.

تفاصيل أحداث الحلقة من مسلسل "الفتوة"

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الفتوة"، بظهور بطل الجمالية الأسطى حسن، والذي يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، وهو يعلم ابنته "نورا" والتي تقوم بدورها الفنانة ليلى أحمد زاهر، كيفية التعامل مع "النبوت" واستخدام العصا.

وخلال أحداث الحلقة بدا الأسطى حسن وهو مقرب من أهالي الجمالية، ظاهرين له حبهم دائما نظرا لأخلاقه وقربه منهم، فيما جسد الفنان أحمد خليل دور "المعلم صابر أبو شديد" فتوة الجمالية الذي يحبه الجميع، لكن يعمل لحسابه مجموعة من الفتوات الذين يخفون الأمور عنه مستخدمين قوتهم على الأهالي.

ومن جانب آخر، طلت الفنانة مي عمر بدورها "ليل"، ابنة فتوة الجمالية، وهي تستمع إلى إحدى العرافات التي تخبرها مقابلتها لأحد الفرسان الذي ينقذها ويتزوجها في نهاية المطاف.

وانتهت أحداث الحلقة بحدوث مشاجرة بين الأسطى حسن ومجموعة من الرجال، بسبب معاكسة ابن سيد اللبان لابنته نورا، فضلا عن مواجهته مع رجال أبو شديد الذين اتهمهم بالظلم.

ومسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والمسلسل من بطولة مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.