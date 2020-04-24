استقبال 4 رحلات طيران للعالقين في الخارج وتسكينهم بفنادق مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء أمس، 4 رحلات طيران من عدة دول عربية وأجنبية، ضمن رحلات الجسر الجوي لإجلاء المصريين العالقين في الخارج، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

واستقبل الرحلات الاستثنائية مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وفرق طبية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وأكد وزارة الصحة بالبحر الأحمر الانتهاء من الكشف الطبي على جميع الركاب وطاقم الطائرة فور نزولهم من سلم الطائرة، وتطهير المتعلقات الشخصية وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها إلى المعامل، من أجل التأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، وخضع جميع الركاب إلى الحجر الصحي في فنادق مرسى علم السياحية، لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، عن تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي.