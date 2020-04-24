سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 24-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا لما تقدمه من خدمات، سعر الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

سجّل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.