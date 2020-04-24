عاجل.. "السكة الحديد" تعدل مواعيد تشغيل القطارات بدءا من اليوم

أعلنت وزارة النقل، اليوم، إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر؛ لتبدأ من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا، بدءا من اليوم مع بداية شهر رمضان المعظم.

وشغلت هيئة السكك الحديدية 8 قطارات إضافية على خط "الإسكندرية - أبوقير" وقطار إضافي برقم 1922 "الإسكندرية - طنطا"، وامتداد قطار على الوجه البحري رقم 1921 من القاهرة إلى الإسكندرية، وامتداد قطارين 1143/1146 على الوجه القبلي من بني سويف إلى مغاغة والعكس، وتعديل مواعيد 8 قطارات على الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب، وبما يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، خلال شهر رمضان المعظم بسلامة وأمان؛ ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على كل خطوط الهيئة 716 قطارا.