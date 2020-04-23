عاجل.. المترو: مواعيد تشغيل القطارات في رمضان من 6 صباحا حتى 9 مساء

أكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن مواعيد التشغيل فى رمضان للخطوط الثلاثة ستبدأ من السادسة صباحا حتى بداية ساعات حظر التجوال المحددة وهى التاسعة مساءً، مشيراً إلى أن الشركة ملتزمة بكل قرارات مجلس الوزراء بخصوص ساعات حظر التجوال في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، موضحاً أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة الصباحية والمسائية لمنع انتشار الفيروس وعدم حدوث تكدس داخل عربات المترو.

وقال عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه تم الانتهاء من كافة استعدادات شهر رمضان والتجهيز بقطارات إضافية يتم الدفع بها فى فترات تشغيل الذروة لسحب أى كثافات ركاب، مع استمرار أعمال تعقيم وتطهير المحطات والقطارات، مؤكداً أنه تم تشكيل فريق طوارئ وصيانة وسيتم توزيعهما على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة، موضحاً أنه يتم تعقيم القطارات والمحطات على مدار اليوم وكافة المناطق التلامسية، كما يتم توزيع كمامات ومواد معقمة على كافة المتعاملين مع جمهور الركاب، مع لصق منشورات التوعية بفيروس كورونا وأعراضه فى المحطات والقطارات.