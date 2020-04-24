المساجد مغلقة بالجمعة الأولى في رمضان: صلوا في بيوتكم

تشهد الجمعة الأولى في رمضان غياب المساجد في ظل تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بتعليق صلاة الجماعة والجمع، وغلق المساجد وصلاة التراويح في المنازل.

ويؤدي كبار القيادات الاسلامية، اليوم، صلاتي الجمعة والتراويح داخل منازلهم، حيث يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أولى الجمع في رمضان في منزله حيث يصليها ظهرا، داعيا المسلمين للصلاة في منازلهم.

ويؤدي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجمع في ساحة الطيب بالأقصر، حيث يتواجد خلال تلك الفترة هناك بسبب وباء كورونا، كما يؤدي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية صلاة الجمعة والتراويح في منزله.

ووجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة تليفزيونية للأمة الإسلامية، أمس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية والإنسانيةِ جمعاءَ بالأمن والأمان واليُمنِ وِالخيرِ والبركاتِ.

وأكد أن استقبال شهر رمضانَ هذا العام يأتي في أجواء عصيبةٍ، مع قلوب يعتصرها الألم والحُزن جرَّاءَ تعليقِ الصلواتِ بالمساجدِ، مطالبًا جموع المسلمين بالحفاظ على الصلواتِ المفروضةِ وسنةِ التراويحِ في المنازل مع الزوجة والأبناء، وضرورة استغلال الوقت في العبادةِ وتلاوةِ القرآن.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسموح به في المساجد، خلال شهر رمضان المبارك، في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك.