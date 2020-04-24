الأرصاد تحذر من نشاط رياح يصل حد العاصفة اليوم: اقفلوا الشبابيك كويس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّنا سنشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ تتراوح درجات الحرارة اليوم، بين 35 و36 درجة مئوية.

وأضاف شاهين، لـ"الوطن"، أنّ نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تصل لحد العاصفة أحيانًا، مستمر على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة في نهاية اليوم.

وتابع مدير مركز التنبؤات، أنّه سيكون هناك انخفاضً تدريجي في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، ابتداءً من مغرب يوم الجمعة، لتنخفض درجات الحرارة بمعدل 10 درجات لتتراوح بين 25 و26 درجة، لذا نصح المواطنين بتوخي الحذر في تخفيف الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد خاصة مع التقلبات الجوية التي نشهدها خلال فصل الربيع.

منتصف الربيع يسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام

وأكد "شاهين" أنّ فصل الربيع ينتصف مع أول مايو المقبل، إذ يسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام خلال الفترة من 1 مايو حتى 20 يونيو المقبلين.

ونصح شاهين، المواطنين، بتأخير موعد السحور قدر الإمكان لقرب الفجر، والحرص على تناول الأطعمة التي تقلل من الإحساس بالعطش مثل الزبادي والخيار والخس، والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الصيام، وغلق النوافذ والأبواب بإحكام وعدم خروج مرضى الصدر والحساسية بسبب النشاط المثير للأتربة، وشدد على متابعة النشرات الجوية وبيانات الطقس باستمرار.