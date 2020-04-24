الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهره 25

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ثاني أيام شهر رمضان المبارك ، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، مع وجود الشبورة المائية صباحا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة نشطة.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الغربية الشرقية ووسط سيناء، طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ونشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء إن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ستشهد طقسا معتدلا نهارا باردا ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وتؤدى لاضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

ويشهد شمال الصعيد، طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة نهارا، لطيفا ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 والصغرى 16، الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16، شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 20، سوهاج العظمى 28 والصغرى 18، قنا العظمى 30 والصغرى 21، الأقصر العظمى 31 والصغرى 23، أسوان العظمى 32 والصغرى 24.