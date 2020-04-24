الجسر الجوي الاستثنائي يسير اليوم رحلتان لإعادة المصريين العالقين

تسير شركتي مصر للطيران واير كايرو اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين إلى "بانكوك وكوالالمبور وبلجراد وأثينا"، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، تقلع الرحلتان مصر للطيران وإير كايرو من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الدول الـ4 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يجرى تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وبدأت وزارة الطيران المدني الثلاثاء الماضي، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الحالي، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.