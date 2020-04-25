حالة طقس اليوم السبت 25-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى مع شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري مع شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية الغربية يكون لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، بينما يسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.

وفي شمال الصعيد من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وفي جنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع موج يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر من المتوقع أن تكون الحالة مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين و3 أمتار والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام على مناطق "الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة" تمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "الرياض، الشرقية، عسير، الباحة ومرتفعات جازان".

الطقس في الكويت

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار، فيما يسود ليلا طقس معتدل وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.