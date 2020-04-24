الطقس اليوم الجمعة 24-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، فيما يتوقع أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الطقس في مصر

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد الوجه البحرى طقسا حار نهارا بارد ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، أما السواحل الشمالية الغربية فيتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن الطقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر ومن المتوقع أن يكون الطقس في شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وكذلك في جنوب الصعيد الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، مع رياح جنوبية شرقية.

الطقس في الكويت

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلا طقس معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

الطقس في تونس

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، سحب عابرة على كامل البلاد، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتقوى آخر النهار قرب السواحل.