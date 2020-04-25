أسعار الخضروات اليوم السبت 25-4-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، السبت 25 أبريل الحالي والتي تنوعت بين الخيار والطماطم والفلفل والبطاطس على النحو التالي:

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 1.75 إلى 3 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ9 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيه.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات للكيلوجرام.

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ7 جنيهات.

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 4 إلى 12 جنيها.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيهًا.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.