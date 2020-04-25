مسلسل شاهد عيان الحلقة الثانية: "حرق" هنا شيحة.. والرداد يكتشف السر

تبدأ أحداث مسلسل "شاهد عيان" في الأردن، بظهور أبو حماد الغزال، تاجر سلاح، الذي يطارده عمر شكري "حسن الرداد"، صاحب شركة حراسات خاصة، فيما يتحدث بالبداية بحب شديد مع ندى "هنا شيحة" في مصر، التي سرعان ما تتعرض لهجوم من قبل مجموعة غير معروفة ثم يتم العثور على جثتها المتفحمة ملقاة بأحد المناطق، ويدعمه في أزمته، صديقه راجح عبدالعزيز "وليد فواز".

قبل خبر وفاة ندى، تمرض ابنتها الطفلة خديجة في إحدى المدارس، التي تتولى رعايتها شقيقتها المعلمة ليلى "بسمة"، التي يحاور طليقها ابتزازها للحصول على المال منها رغما عنها، بينما يظهر الفنان "محمد لطفي" مديرا لمجموعة العزازي للأمن.

بعد عودته من الأردن، يسارع "عُمر" بتفقد مكان جثة "ندى"، حيث سرعان ما يكتشف أنها جريمة ملفقة، وأن الجثة المعثور عليها ليست لها، ما يعني أنها مختطفة.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" في دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.