الحلقة الأولى من "فرصة تانية".. "ملك" تخون خطيبها وتفقد الذاكرة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، والمذاع على قنوات "ONTV" و"MBC مصر" وDMC"، و"ART" و"CBC"، بخطبة ياسمين صبري "ملك" من الفنان أحمد مجدي "زياد"، بعد رفضها الزواج أكثر من مرة.

وتكتشف "ملك" خيانة "زياد" بعد مرور شهر من الخطوبة حتى تقرر فسخ الخطبة بعد خيانته لها مع آيتن عامر.ويحاول "زياد" اعادة العلاقات مع خطيبته التي ترفض ذلك.

تتعرض "ملك" إلى حادث في نهاية الحلقة الأولى يفقدها الذاكرة بعد تعرضها لحادث بالسيارة.

مسلسل "فرصة تانية"، يشارك فى بطولته ياسمين صبرى كل من أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكى، هبة عبد الغنى، أحمد مجدى، أحمد الشامى، محمد دياب، محمود البزاوي، كريم عبد الخالق، تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.