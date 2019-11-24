تعاقدت الفنانة ياسمين صبري، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "فرصة تانية" تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل.

"فرصة تانية" تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسي.