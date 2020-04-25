محمد منير: أنا بيتوتي بطبعي.. وفيروس كورونا أثر علينا

قال الفنان محمد منير، إنه في المعتاد يعشق الجلوس في المنزل وعدم التحرك كثيرا، ولكنه ومع بداية شهر رمضان تناول الإفطار مع عائلته: "أنا بيتوتي طبيعي، والنهاردة كنت باكل كالعادة مع أسرتي، وكنا متفرقين، كرونا بردو قصرت علينا".

وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، اليوم، أنه يجب على كافة المواطنين اتخاذ إجراءات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي بطريقة جديه، وأكد قائلا: "المصري ممكن يبقى ناقص في صحته أو تعليمه، ولكن الشيء الوحيد اللي يمتلكه هو ثقافته، والثقافة دي هي الجدار الأول في حمايتنا، وكلنا خايفين وبننصح بعض"، موضحا أن هناك جزء كبير من الالتزام من قبل الماوطنين والذي يصب في مصلحة الجميع: "يارب يبقي درس جديد لينا في حياتنا".

وأكد منير، الملقب بـ"الكينج"، أنه لا فارق بين الأغنية والوطن، وأن هناك ارتباط كبير بينهما: "الأغنية دايما مع الوطن في أحلامه وسعادته وأزماته، واعتقد أنه مش واجبي لوحدي ده دوري ودور كل المغنين، وكلهم بيحاولوا ويجتهدوا"، مشير إلى أن الأغنية لن تتنازل عن مشاركة الوطن في كافة همومه