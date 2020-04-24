ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في سلطنة عمان إلى 10

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، يبلغ من العمر "74 عامًا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"

وصرحت وزارة الصحة، أن هذه الوفاة تعد العاشرة التي تسجل في السلطنة لمريض مصاب بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وكانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل وفاة واحدة و74 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا ملموسا وتحت مستوى الـ100 إصابة الذي كان على مدار اليومين الماضيين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت وزراة الصحة، في بيان، جرى تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد 35 حالة لعمانيين، و39 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 1790.