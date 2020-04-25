البرلمان: تعديل "المهن الطبية" لرفع سن المعاش لـ65

يناقش مجلس النواب، فى جلساته القادمة، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، أهمية إصدار هذه التعديلات فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بإعطاء أولوية لأعضاء المهن الطبية على دورهم فى مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل زيادة بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر، بهدف تكريم شهداء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلى أو جزئى بسبب العدوى والمخاطر الطبية، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عند الوفاة أو الإصابة.

وأوضح «العمارى» أن هناك حاجة ماسة لرفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم فى بعض التخصصات النوعية.

من جانبها، أكدت النائبة ماجدة نصر، أن هناك اجتماعاً مرتقباً للجنة التعليم والبحث العلمى خلال الأيام المقبلة، للاستماع إلى وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى لتوضيح كيفية التعامل مع إجراء امتحانات الثانوية العامة والسنوات النهائية بالكليات.

وقالت «نصر»، لـ«الوطن»، إن الفترة القادمة ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة، ما يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لتأمين الطلاب، تشمل تحديد مسافات آمنة بينهم داخل اللجان، وتزويدهم بالكمامات وأدوات التعقيم خلال فترة الامتحان وتوفير وحدات إسعاف متنقلة بين مدارس الامتحانات، وزيادة عدد اللجان من خلال التنسيق مع وزارة الشباب لتوفير عدد من مراكز الشباب فى المحافظات لتحويلها إلى لجان امتحانات.