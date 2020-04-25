بنها الجامعي: 16 حالة إيجابية لكورونا بين الطاقم الطبي

أصدرت المستشفيات الجامعية بيانا، حول وضع الأطقم الطبية بها واستمرار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ ظهور أول حالة بالمستشفيات، الجمعة الماضية، وحتى اليوم.

وأشار البيان المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لإدارة العلاقات العامة بمستشفيات جامعة بنها، أنه منذ ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، تم عمل 400 تحليل سريع (أجسام مضادة)، و300 تحليل صورة دم كاملة، و300 أشعة مقطعية على الصدر، بالإضافة إلى 150 تحليل (مسحات) PCR شملت 10 مرضى من المخالطين للمصابين، و140 من الأطقم الطبية.

وأضاف البيان أن التحاليل أثبتت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا لـ 16 حالة من الأطقم الطبية وحالة واحدة من المرضى وسلبية جميع تحاليل الحالات الأخرى.

وأكمل البيان أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مستشفيات جامعة بنها، ستستمر عمليات التعقيم والتطهير بجميع أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ.

واستطرد البيان أنه في إطار الاتصال والمتابعة المستمرة من إدارة مستشفيات جامعة بنها على سلامة الأطقم الطبية المصابة بالفيروس والاطمئنان عليهم داخل مستشفيات العزل، فقد تم التأكيد على أن جميع الحالات المحجوزة هناك حالتهم الصحية مستقرة ومستجيبة للعلاج .

وأكد المستشفى على أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية، من أولوية الإدارة القصوى حيث جرى إعلان عدد من الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة في ملابس وبدل أمان، وكمامات طبية كما تم شراء عدد من الأدوية الوقائية للأطقم الطبية وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف البيان أنه يتم توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، تمريض، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري) مع تعقيم وتطهير الواقيات الطبية، طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية لجميع أقسام ووحدات المستشفى بالكلور والماء، والتواصل مع المعامل المركزية لعمل فحص مسحات PCR لجميع أعضاء الفريق الطبي (أطباء، تمريص، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري) بواقع 20 مسحة يوميا.

وأشار البيان إلى عمل فحص عن طريق الأجسام المضادة لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعفاء من يعاني من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل من التواجد بالعمل.

ولفت إلى اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة تضمن سلامة الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية ببنها وتقليل أعداد العمالة بمستشفيات بنها الجامعية إلى أقصى درجة ممكنة بما لا يخل باستمرار تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى وصرف مكافأة تشجيعية لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى.