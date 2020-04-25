فيديو.. محيي إسماعيل: كنت هقتل نادية لطفي بالسكين

قال الفنان محيي إسماعيل إنه كان سيقتل الفنانة نادية لطفي في فيلم "زهور برية"، أثناء تصوير مشهد بسكينة حقيقية واندماجه في الدور، معترفا بحبه للفنانة نادية لطفي وتعلقه بها عاطفيا في هذا الفيلم.

وأضاف إسماعيل، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجرئية"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أمس، "استخدمنا سكينة حقيقية في الفيلم لأنه كان آخر مشهد ومكانش في خام تاني.. وكان معايا سكينة قرن غزال والسكينة كانت على شفايف نادية لطفي"، وتابع: "شافو الشوت في الأستديو، وقالو الواد ده مجنون".

وأوضح إسماعيل أنه لم يتزوج بعد وفاة زوجته لأنه لم يجد من يرضى عنها، وقال: "بس هحاول لأنه الحياة محتاجة ونس، والحياة محتاجة إنسانة يتعايش معاها".

وعن تجربته في الحظر بسبب فيروس كورونا، قال إسماعيل إنه "الأول مصدقتش لكن جالي إحساس بالصدمة وإني هتعزل عن حريتي، ولكن مادام المسألة قدرية قولت ده ابتلاء وعليا التزم البيت قولت أقعد أطبخ وأمسح وأقرأ وأعمل حاجات بداية، واتسلح بالقناعة والرضا".