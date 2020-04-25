ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في تونس إلى 922 حالة

سجلت تونس، أمس الجمعة، 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من أصل 438 تحليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين في تونس وصل إلى 922 حالة إصابة مؤكدة، من بين 19 ألفا و849 تحليلاً.

عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة

وأشارت الوزارة التونسية، إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة، وعدد الوفيات 38 حالة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.

وظلت العاصمة تونس تتصدر أكثر الحالات المصابة بـ199 حالة، تليها محافظة أريانة بـ94 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ91 حالة.