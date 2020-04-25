البحث عن ملثم مجهول وخطف مي عمر في الحلقة الثانية من مسلسل الفتوة

في تسلسل بطيء، بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال، والذي يعرض عبر قناة "الحياة" في الساعة الثانية عشر صباحا.

ودارت أحداث الحلقة الثانية استكمالا للأولى التي انتهت أحداثها بمشاجرة بين الأسطى حسن "ياسر جلال" ومجموعة من الرجال، بسبب معاكسة ابن أحد الفتوات الذي يدعى سيد اللبان لابنته نورا، فضلا عن مواجهته مع رجال "المعلم صابر أبو شديد" فتوة الجمالية، الذين اتهمهم بالظلم.

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل الفتوة

بسبب تراجع أحد الأهالي عن مظلمته ضد رجال أبو شديد، انتهى خلاف الأسطى حسن معهم، ليذهب لابنته نورا، والتي تؤدي دورها الفنانة ليلى أحمد زاهر، ويطمئنها بأنه واجه ابن سيد اللبان، مطالبا إياها بمواصلة الذهاب إلى الكتاب دون خوف.

وخلال أحداث الحلقة، بدأ رجال أبو شديد في البحث عن شخص ملثم يأخذ الأموال من أهالي الجمالية، مقررين تفتيش جميع المنازل بما فيها بيت "حسن الجبالي"، الذي يعترض ويدخل في خلاف مع "عزمي" أحد رجال أبو شديد، حتى يظهر عزمي "أحمد صلاح حسني"، ابن فتوة الجمالية، وصديق طفولة حسن، وينهي الخلاف ويمنع تفتيش منزله.

وفي ناحية أخرى، تعرضت "ليل" ابنة فتوة الجمالية، والتي تؤدي دورها الفنانة مي عمر، للخطف من قبل أحد العربجية، لصالح أحد الفتوات.

ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شؤونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسؤولية الأهالي.