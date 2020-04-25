أديب عن إقالة طبيب رقص مع متعافي كورونا: "المفروض نكرمه"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، قرار إقالة مدير مستشفى في الغربية، على خلفية مشاركته فرحة متعافين من فيروس كورونا المستجد بالرقص، مضيفا: "ما ينفعش نعامل الدكاترة كده، الناس دي حاطين أرواحهم هدية للبلد".

وتهم "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، رواد مواقع السوشيال ميديا، بالتسبب في إقالة الطبيب: "هي السوشيال ميديا هي اللي بتتعامل مع الناس، ده الراجل ده في مستشفى عزل، وكان واقف وسحبوه من إيده عشان يرقص وتم وقفه عن العمل".

وأكد أنه لا يجب وقف أطباء عن العمل وذلك لندرتهم خلال الفترة الحالية: "ده الراجل قاعد في حجر صحي طول الوقت سوشيال ميديا مين يا عم إحنا بنتنشق على دكتور، وأغفر له لما قدمه".

وتابع: "السوشيال ميديا بيقولوا مكنش لابس كمامة، عاوز الناس في الشوارع والسوشيال ميديا تقدر الأطباء والممرضين ولازم يكون ليهم أفضلية ويخشوا السوبر ماركت وأي مكان، هم اللي بيحاربوا المرض، الراجل ده المفروض نكرمه".