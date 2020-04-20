عمرو أديب يمازح الفنان أحمد سلطان بطل "ونسني":  "شكلك لوحده يضحك"

استضاف الإعلامي عمرو أديب، أبطال مسلسل "ونسني" المقرر عرضه في السباق الرمضاني على شاشة "mbc مصر"، ومن بينهما الفنان أحمد سلطان، والذي ظهر وهو يّعطس في بداية الفقرة، ووجه له أديب حديثه مازحا: "انت كنت بتعطس يا أحمد، أنا معنديش حد يعطس هنا"، فيما رد عليه: "أنا مش بعطس أنا كنت بهزر، وبعدين هما معليين التكييف هنا، متقلقش حتى لو عطست مش هتوصل عندك".

وأضاف "سلطان"، خلال حواره عبر الكونفرنس في برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن مسلسل "ونسني" يُعد ضحكا من أجل الضحك فقط، "الضحك فيه مذهب، الضحك أهم رسالة في العالم، لو عندك مصايب الدنيا الناس بتنساها في الدقيقتين اللي بتضحك فيهم، أنا شايف إن المسلسل ده لو اتشاف هيكسر العالم".

فيما وجه أديب، حديثه لأحمد سلطان: "أنت طبعا أستاذ نكتة، وأنت شكلك لوحده يضحك، لما بشوفك بضحك"، فيما رد الأخير: "الارتجال سهل، المسلسل فيه ضيوف شرف في كل حلقة، معانا من النجوم ضيوف الشرف سوسن بدر وصلاح عبدالله وماجد المصري ومحمود عبدالمغني ومحمود البزاوي وغيرهم من النجوم".