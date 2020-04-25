عمرو أديب: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 200 شخص بسبب الزحام

قال الإعلامي عمرو أديب، إن برنامجه سيتم عرضه لمدة ساعة خلال شهر رمضان لمناقشة آخر الأخبار، والتي تعد "صعبة الهضم"، وذلك لأن كل الهضم يكون من نصيب الدراما: "ولكن دائما للأخبار مكان ومعنى، لأننا في ظروف غير طبيعية واستثنائية".

وتساءل "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، عن من اندهش من كسر حاجز الـ200 مصاب بفيروس كورونا في اليوم: "إنتم عايزين إيه؟ وبعد موقعة ما قبل رمضان والناس اللي في الشارع اللي فوق بعض، أنت متوقع إيه؟ والنتيجة في النهاية هتكون إيه؟ ياجماعة للمرة الألف كورونا حق"، موضحا أن المواطن المصري يصاب بفيروس كورونا كأي شخص آخر في العالم: "عادي جدا تصاب وعادي جدا يبقي فيه وفيات، ده أنتم تنططوا بلد، والمفروض ناخد بالنا أكثر من كده".

وأكد أنه من الضروري على كافة المواطنين الاهتمام بسلوكياتهم حتى لا يتفشي فيروس كورونا بينهم: "لما تشوف هذا الزحام الشديد في مصر كلها طبيعي لازم نبقى فوق الـ230"، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد أكد على فتح الدولة في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك: "طيب عايز يفتح بعد العيد إزاي، والنهاردة أعلنت ولاية جورجيا أنها هتفتح، وأمريكا كلها بتقولهم أرجوكم متفتحوش، والولاية دي كانت مقفولة خالص".