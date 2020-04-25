فيديو.. الحزن يسيطر على تترات مسلسلات رمضان 2020

سيطرت الأغاني الحزينة على تترات مسلسلات رمضان هذا العام، وجاء تتر مسلسل "الاختيار" من غناء وائل الفشن، بأغنيه تتناول منزلة الشهداء، وقد لاقى التتر ردود أفعال كبيره على "السوشيال ميديا" وأثنى الكثير عليه، وعلقوا على تتر المسلسل أنه كان "سبب دموعهم".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالل،ه ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي".

أما تتر مسلسل"البرنس" لمحمد رمضان غناء المطرب أحمد سعد، اتسم هو الآخر بالطابع الحزين، ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، ونور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "فرصة تانية "لياسمين صبري، التتر من غناء رامي صبري، وأخذ أيضا الطابع الحزين، والمسلسل بطولة ياسمين صبري، وأحمد مجدي، وأيتن عامر، وهبة مجدي، ودياب، وإدوارد، ومحمود البزاوي، وهبة عبدالغني، وسارة الشامي، ومحمد أبو داود، وأحمد الشامي، ونهال عنبر، وعمرالشناوي، ومحمد جمعة وتميم عبده ، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسي.

وغنى تتر مسلسل "ونحب تاني ليه" الفنان مدحت صالح بكلمات رومانسية حزينة تناسب قصة المسلسل.

و"نحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، ويناقش قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

تمتاز أغنية تتر مسلسل "خيانة عهد"، والتي تحمل عنوان "الطيبين مبيكسبوش" غناء المطرب الشعبي مصطفى حجاج، هي الأخرى، بالطابع الحزين. ومسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة "العدل جروب" للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.