نواب: القيادة السياسية نجحت في تجفيف منابع الإرهاب في سيناء بالتنمية

أكد عدد من نواب البرلمان أن الطفرة التي تشهدها سيناء حاليا لتعمير كل شبر من أراضيها، ورائها حرص من القيادة السياسية على تحقيق التنمية ولاسيما أنها تعد الجبهة الشرقية للبلاد، وأوضح نواب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الذكرى الـ38 لتحرير سيناء تأتي هذا العام، وسط العديد من المشروعات القومية العملاقة التي جرى تدشينها في الوقت الذي اتخذت فيه مصر على عاتقها مكافحة الإرهاب، والذي كان يتخذ من هذة الأرض مرتعا لتنفيذ جرائمه.

وقال النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح منذ توليه لمسؤولية البلاد في وضع مستقبل التنمية داخل سيناء في المقدمة، خاصة وأنها تعد جزءا لايتجزء من الأمن القومي المصري.

التنمية الشاملة في سيناء ضييقت الخناق على الإرهاب

وأوضح "شعبان" أن الرئيس كان لديه الوعي الكامل بالمشكلات التي تواجهها سيناء منذ عهود طويلة، وهو "ما جعل منها أرضا خصبه للإرهابيين". مشيرا إلى أن التنمية الشاملة التي تحققت داخل هذة الأرض المباركة كانت سببا في مواجهة الإرهاب، حيث لم يعد له مكان بعد تضييق الخناق عليه.

وشدد "شعبان "على أهمية استمرار العمل داخل سيناء لتحقيق التنمية الشاملة من خلال إقامة صناعات متكاملة تستوعب عدد كبير من الشباب سواء من أبناء سيناء أو المحافظات الأخرى.

وأكدت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، أن هناك طفرة كبيرة تشهدها سيناء حاليا، وترجع إلى حجم المشروعات التي جرى ضخها في الفترة الماضية لإعادة تعمير سيناء.

كما أكدت أن التنمية هي السلاح الحقيقي لتجفيف منابع الإرهاب، وهو ماحرصت القيادة السياسية على تحقيقه. وقالت: نأمل خلال الفترة القادمة أن تتضاعف هذة المشروعات لتصبح سيناء قاطرة التنمية.

التاريخ سوف يسطر بحروف من نور دور الرئيس السيسي في اهتمامه بتنمية سيناء الشاملة

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النوابن إن التاريخ سوف يسطر بحروف من نور دور القائد البطل الرئيس السيسي في اهتمامه الكبير وغير المسبوق في تاريخ الدولة المصرية بالتنمية الشاملة والحقيقية في سيناء والمشروعات القومية الكبرى داخل سيناء، باعتبار هذا الأمر ضروري ووجوبي لتأمين الجبهة الشرقية للبلاد والقضاء على الإرهاب والخروج من الوادي الضيق إلى آفاق أخرى تمت تهيئتها لهذا الهدف.

وأعرب النائب البرلماني عن سعادته وكل المصريين بإنجاز المشروعات القومية العملاقة التي تمت على أرض الفيروز خاصة مشروعات البنية الأساسية والتحتية من طرق وكباري وأنفاق وقامت بها شركات وطنية مصرية مما كان له أكبر الأثر في اكتساب هذه الشركات خبرات عالمية أسهمت في تنفيذ الحفر النفقي بسواعد المصريين وفي أزمنة قياسية.

وأوضح "أباظه" أن ما يحدث في سيناء يعد إنجازا كبيرا يفخر به جميع المصريين أمام العالم كله الذي بدأت استثماراته تتوجه نحو مصر بصفة عامة وداخل سيناء ومنطقة القناة بصفة خاصة.