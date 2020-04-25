قبل فتح باب الحجز غدا.. أسعار وحدات "جنة" للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة، بواقع 1359 وحدة كاملة التشطيبات، يوم الأحد المقبل الموافق 26 أبريل الجاري.

وتأتي المرحلة الجديدة من مشروع جنة في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتشمل وحدات الأدوار الأخيرة والأرضي فقط، بمساحات تتراوح من 100 متر إلى 150 مترا، وتتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

تمثلت إجراءات الحجز في سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 50 ألف جنيه، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–reservation.com)، بعد سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات.

وللحجز بالأسبقية، يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

أما أسعار المتر السكني وفقا لكراسة الشروط فهو كالتالي في كل مدينة:

بلغ سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهًا، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفًا، والشقة الـ130 متر سجلت مليونًا و255 ألفًا، وفي مدينة الشيخ زايد وصل سعر لـ 11.925 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا سجلت مليونًا و581 ألفًا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و90 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و417 ألفًا، وبمدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080 وسجلت الشقة الـ100 متر 944 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و200 ألف جنيه.

أما في مدينة المنصورة الجديدة، فسجل سعر المتر 8.860 جنيهًا، والشقة الـ100 متر 900 ألف، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و170 ألفًا.