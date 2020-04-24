قبل بدء التسجيل.. خطوات الحجز الإلكتروني لـ 1359 وحدة بمشروع "جنة"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني على لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى، والأخير بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، وذلك من يوم الأحد المقبل 26 أبريل، على أن يكون آخر موعد للحجز يوم الخميس 4 يونيو المقبل.

وتتوفر الوحدات السكنية في 6 مدن جديدة تتمثل في "6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق"، وتكون الوحدات في الدور الأرضي والأخير.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحجز الإلكتروني للوحدات، وكيفية دفع مقدم الحجز واستكمال باقي دفعات الأقساط في حالة استكمال الحجز:

خطوات الحجز الألكتروني للوحدات

-الدخول على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان https://www.hdb-reservation.com/ بكلمة المرور والرقم القومي.

- يتم استعراض كراسة الشروط ليقوم العميل بطباعتها لمعرفة جميع التفاصيل والتي تشمل "المساحات، الأسعار، أرقام العمارات" مع إمكانية استعراض خطوات الحجز.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

- المحافظة.

- المدينة.

- المنطقة (المجموعة).

- نوع الوحدة.

- رقم العمارة.

- رقم الوحدة، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ثم الخطوة التالية هي استكمال باقي مقدم الحجز.

- حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1. إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة، ويتم تنفيذ الطلبات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

2. ترد المبالغ المسددة بناءً على طلب المتقدم للحجز وبذات أسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

خطوات سداد مقدم الحجز

- في حالة استكمال الحجز، يقوم العميل بتحويل 50 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل.

- يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب الخاص ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية "التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- يتضمن التحويل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتتضمن "الاسم الرباعي، رقم بطاقة الرقم القومى".

- يتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان.

- فى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى (hdb-reservation@hdb-egy.com).

مواعيد سداد باقي الدفعات وقيمتها

- يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري، على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى.

- يتم سداد 15% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

- يتم سداد باقى ثمن الوحدة بإحدى الطرق التالية:

1- سداد باقى قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من المواعيد المحدد لإخطار العميل بالاستلام.

2- يمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات بفائدة على الرصيد المتبقي يزيد عن الـ3 سنوات بفائدة تعادل المعلنة في البنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة إلى 2% + (0.5% مصاريف تحصيل) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.