خبير: على رجال الأعمال مساندة الاستثمار في سيناء

أكد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل رسائل لمجتمع رجال الأعمال، للمشاركة في تعمير سيناء، من خلال إقامة مشروعات استثمارية هناك، خاصة بعدما نجحت الدولة في إنشاء بنية تحتية قوية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الخبير، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن خطط تنمية سيناء بدأت منذ توفير المرافق الأساسية لأهالي سيناء من مياه، وكهرباء، وشبكات طرق، وتعليم ومستشفيات، وإنشاء الكثير من المجتمعات العمرانية الجديد، وربط سيناء بمحافظات الدلتا.

وأشار إلى أن الدولة لا تنظر إلى سيناء كمجرد مشاريع استثمارية، بل تنظر إليها كبيئة سكانية ملائمة لأهالي سيناء، بها كل الخدمات التي يتمتع بها المواطنين في باقي محافظات الجمهورية، خاصة أن سيناء تعتبر جزء مهم من الأمن القومي المصري.

وتابع أن مصر لديها استراتيجية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وسيناء بها مجال واسع لتحقيق هذه الاستراتيجية، وهي الاتجاه الذي بدأت فيه مصر منذ عام 2014 وبدأ فيها العالم مؤخر بعد أزمة كورونا".

واستكمل أن "سيناء بها الكثير من المقومات الاقتصادية التي تمثل عامل جذب كبير للاستثمار، والحكومة لن تستطيع فعل كل شيء وحدها، لهذا يجب أن يكون هناك مساندة فعالة من رجال الأعمال في عمليات التنمية، والاستثمار الذي تحتاج الي تكنولوجيات حديثة ونظم ادارية مختلفة.

واشار ابراهيم، انه يجب ان يتحرك أهالي سيناء ايضا لمساندة الدولة في القضاء علي البؤر الإرهابية تعكر السلم والأمن داخل مصر.