خروج 8 حالات من مستشفى قها للحجر الصحي عقب تعافيهم من كورونا

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي، خروج 8 حالات من المستشفى، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، بعد ثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وأكدت الدكتورة أسماء عربي نائب مدير المستشفي، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع إلى 97 شخصا بعد خروج 8 من المتعافين، اليوم، وهم: "أحمد سعيد، ومحمد شافعي، ومحمد عبدالعزيز، وسماح محمد، ورضا حامد، وعبدالله إسماعيل، وإيمن عبدالجابر، وأحمد عز الدين".

وأوضح الدكتور محمد العجوز مدير الفريق الطبي بالمستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأشار إلى أن المستشفي لا تعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى، مؤكدا أن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.