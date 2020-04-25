مندوب مبيعات.. تسجيل حالة إصابة جديدة بكورونا في الزقازيق

سجلت محافظة الشرقية، اليوم، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما جاءت نتائج فحوصات أسرة كاملة في العاشر من رمضان "سلبية".

وقال مصدر بمديرية الصحة في الشرقية، إن المصاب يبلغ من العمر 40 عاما، ويعمل مندوب مبيعات مقيم بقرية شنبارة التابعة لمركز الزقازيق، مشيرا إلى أنه جرى نقله إلى مستشفى الصدر في مدينة الزقازيق بعد ظهور عليه أعراض ضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، وبإجراء الفحوصات تبين إصابته بـ"كورونا" وجرى تحويله إلى مستشفى العزل في تمى الأمديد بالدقهلية.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة في الشرقية انتقل إلى القرية وأجروا الفحوصات اللازمة للمخالطين للمصاب كما جرى تطهير وتعقيم المنازل المحيطة بمنزل المصاب وجرى العزل المنزلي للأسر القاطنة بهذه المنازل لمدة 14 يوما، احترازيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن نتائج تحليل وفحوصات أسرة كاملة بالعاشر من رمضان جاءت سلبية.

كان 6 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفلان نقلوا إلى مستشفى الحميات بالزقازيق، مساء أمس، للاشتباه في إصابتهم بكورونا بعد مخالطة أحدهم لحالة مصابة إلا أن نتائج فحوصاتهم جاءت سلبية.