ميناء دمياط: رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص بلغ 94 ألف طن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 2 سفينة حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5000 طن فوسفات و3800 طن مولاس و6800 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد في ميناء دمياط، من البضائع العامة، 8500 طن خردة و5000 طن ذرة و6973 طن حديد، و5686 طن قمح، و3600 طن زيت طعام، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 461 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وفراولة وليمون وخوخ)، وخضروات (بطاطس وجزر وخضار مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وأرز)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وهولندا واسبانيا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 206 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2323 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178481 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94224 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2756 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، في حين غادر 2394 شاحنة منها 611 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32435 من البضائع العامة.