توريد 69 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب مع وكيلة وزارة التموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

ومن جانبه أوضح محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت 69 ألفا و888 طنا و409 كيلو قمح، لافتا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 15 ألفا و182طنا و239 كيلو قمح.

وتابع: "بلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتى الأمس 54 ألفا و705 أطنان طن و170 كيلو قمح، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألفا و822 فدانا، وأنه جرى حصاد 97 ألفا و600 فدان حتى الآن".