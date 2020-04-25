في الحلقة الثانية من "فرصة تانية".. أيتن عامر تتعدى على ياسمين صبري

انفجرت الأحداث خلال الحلقة الثانية من مسلسل فرصة تانية للفنانة ياسمين صبري، حيث بدأت الأحداث بقيام الفنان أحمد مجدي بتطليق الفنانة أيتن عامر بعد ساعات من زفافه عليها، بسبب الحادث الذي أصاب الفنانة ياسمين صبري، وفقدت فيه الذاكرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار أيتن عامر، وتواعد والدها الفنان أشرف زكي له.

وذهبت أيتن عامر إلى المستشفى وتعدت على الفنانة ياسمين صبري، وهي فى المستشفى ثم هربت بعد أن حاولوا الإمساك بها.

وانتهت الحلقة بتأجير والد أيتن عامر لعدد من البلطجية لكي يعتدوا على أحمد مجدي لما فعله في ابنته.