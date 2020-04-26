حالة طقس اليوم الأحد 26-4-2020 في مصر والدول العربية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح خفيفة على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار وتظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلا طقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

الطقس في تونس

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، سحب أحيانا تكون كثيفة مع خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال والوسط وبعض السحب بالجنوب، وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، والرياح تكون من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشمالي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتصل إلى 40 كلم/س بخليج قابس وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء السحب الرعدية.