حسن شاكوش وأحمد سعد يجتمعان في أغنية لأول مرة مع الموزع إسلام شيبسي

انتهى الموزع الموسيقي إسلام شيبسي، من تسجيل أجدد أعماله الغنائية "بتشرف بيكم"، أول دويتو يجمع حسن شاكوش وأحمد سعد.

وتعد الأغنية المنتظرة، أول بشائر ألبوم أحمد سعد الجديد، المقرر إطلاق أغانيه بشكل منفرد، كما تعيد لم شمل إسلام شيبسي وشاكوش، بعد تقديمهما سويا أغنية "على ناصية شارع أيامي"، التي اختيرت لمسلسل "البرنس"، لمحمد رمضان، الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية.

إسلام شيبسي، موزع ومنتج موسيقي وعازف كيبورد، يعد أحد رواد الموسيقى الإلكترونيك الشعبى فى مصر، ووضع بصمته الموسيقية مع نجوم المجال الغنائي في مصر، في العديد من الأعمال الناجحة، منها مع حكيم "أبو الرجولة" و"عم سلامة" و"على وضعك"، إلى جانب تعاونه مع محمود الليثى فى توزيع أغنيات "أبعد عنى" أو المعروفة بـ"انزل بقى يا أحمد".

ويحضر حاليا لعدة أغنيات في ألبومه الجديد، كما تعاون مع المطربة سمر فى أغنيات "يا دنيا هزى وسطك" و"غيرو"، مع دخوله مجال الأندرجراوند والموسيقى البديلة، بإعادة تقديمه أغنية شارموفرز "كوكب" فى ألبومها الجديد "انفصام"، مع تقديم ديو غنائى بين شعبان عبدالرحيم، ومغني الراب أبيوسف بأغنية "مش هقدّر حد"، بالإضافة لتمثيله مصر في عدة مهرجانات موسيقية عالمية في أوروبا وأمريكا.