بكفالة 500 جنيه.. نيابة الإسكندرية تخلي سبيل 20 في واقعة "زفة الكعبة"

قرر رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، إخلاء سبيل 20 متهمًا بكسر حظر التجوال أول أمس، وتجولهم بشوارع محرم بك في مسيرة "زفة الكعبة" التي نظموها احتفالًا ببدء شهر رمضان المعظم، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

ووجهت النيابة العامة لهم تهمة كسر حظر التجوال، وعدم الالتزام بقرارات الدولة، للحفاظ على صحة المواطنين من نقل فيروس كورونا المستجد.

تعود الواقعة عندما تلقى، اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص كسروا حظر التجوال، بدعوى الاحتفال بقدوم شهر رمضان، حيث حملوا مجسمًا كبيرًا للكعبة المشرفة، وتجولوا بها في مسيرة ليلية، تمهيدًا لتعليقه في شارع سامي البارودي، بمنطقة غربال دائرة القسم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.