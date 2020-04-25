"الوزراء": "عارفين إن الناس هتروح المولات حتى لو قولنا ماتروحوش"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الانتقادات التي وجهت للحكومة بعد فتح المولات التجارية يومي الجمعة والسبت كانت تفترض أن الحكومة تعمل على تقليل الإجراءات الاحترازية، لكن الحقيقة الواضحة أن ذلك إجراء احترازي لتقليل التكدسات خلال شهر رمضان، "إحنا عارفين أن الناس كده كده هتروح المولات حتى لو قلنا ماتروحوش خاصة في ظل شهر رمضان".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن الحكومة قامت بتوسيع عمليات الشراء والبيع على مدار سبعة أيام وليس خمسه فقط، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التكدس، مؤكدًا أنه بالرغم من أن الدولة تعول كثيرًا على وعي المواطن لكن لم ولن تترك أو تتخلى عن صحة المواطن.

واستشهد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في شم النسيم، وقامت بواجبها على أكمل وجه مثل إغلاق الحدائق العامة وطرق الكورنيش، وغيرها، متسائلُا: "هل يمكننا منع الزيارات العائلية في هذا اليوم؟ أم أن ذلك يعتمد على وعي المواطن جنباً إلى جنب مع إجراءات الدولة الاحترازية؟".