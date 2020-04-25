"الوزراء": ناقشنا فكرة الحظر الكلي لتطبيقه في رمضان.. وهذا سبب تراجعنا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل شهر رمضان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هي لمدة 15 يوم، وستنظر في منتصف رمضان، وفقا للمعطيات.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الوقوف على قرار جعل الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً، استغرق ساعة ونصف من مدة اجتماع لجنة الأزمات، البالغ ساعتين نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس، وتم الاتفاق عليه بعد تدقيق وتمحيص شديدين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ناقشت فكرة الإغلاق الكلي في رمضان، لكن المشاورات أفضت إلى أن الدول التي قامت بذلك، لم نلحظ طفرة في انخفاض أعداد المصابين بها، مضيفًا: "لم نلجأ إلى فكرة الحظر الكلي، حفاظا على النشاط الاقتصادي".