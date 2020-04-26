عبد الباسط حمودة: "للصبر حدود" و"الأطلال" أغاني شعبية

قال المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، إنه يبلغ من العمر 55 عامًا، ولكنه يرى أنه سيظل في مجال الغناء لمدة 20 أو 30 سنة قادمة، فيما ردت عليه المخرجة إيناس الدغيدي: "انت سنك صغير أهو، أمال كنت خايف تقول عليه ليه؟ إنت راجل، كل ما الرجالة تكبر كل ما قيمتها تزيد"، وذلك خلال برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

ووصف "حمودة"، الفنان الشعبي سعد الصغير بأنه يُشبه "شكوكو"، فالاثنين يغنيان ويرقصان ويؤديان حركات على المسرح، موجهًا حديثة للدغيدي: "لما تيجي تسأليني على فنانين، اسأليني على نُجوم كبار في دفعتي، انتي كده بتحرجيني، اسأليني عن أحمد عدوية وحسن الأسمر ومعوض العربي وكتكوت الأمير وعلي الحجار ومحمد الحلو".

وأشار الفنان الشعبي، إلى أن علي الحجار كان يُغني شعبي بشكل عاطفي، كما أن كل أغاني التراث شعبية، "عبد الحليم حافظ غنى شعبي لما لقي محمد رشدي بيغني شعبي، راح للكاتب الراحل عبد الرحمن الأبنودي قاله أنا عاوز أغنية، فكتب له أغنية (آه يا عيوني)، وهي أغنية شعبية، كما أن أغنية كوكب الشرق أم كلثوم (للصبر حدود) و( الأطلال) أغاني شعبي".